国内最大級のスカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏らしたとして、警視庁暴力団対策課警部補（４３）が逮捕された事件で、警視庁は２３日にも警部補を懲戒免職とする方針を固めた。事件当時の上司約１０人も処分する方針だ。警部補は４〜７月、ナチュラルの関係先に設置された捜査用カメラが撮影した画像のほか、カメラの設置場所などをまとめたリストをナチュラル側に漏えいしたとして、１１月１２日以降、地方公務員