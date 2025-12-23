俳優の波瑠さん（34）と、高杉真宙さん（29）が23日、それぞれのインスタグラムを更新し、結婚することを報告しました。2人は、インスタグラムに連名の文書を投稿。「私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と発表しました。また、結婚までの経緯について「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきた