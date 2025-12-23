不倫相手と会うときに、わざわざ子どもを連れていく人もいるようで？今回は、奥さんの留守中に、子どもと一緒にシングルマザーの女友達と会っていた旦那さんのエピソードをご紹介します。妻の不在時に…「夫に子どもを任せて外出したときのこと。家に帰ったら、夫の女友達と、その子どもが家にいました……。公園に行ったらたまたま会って、そのまま家に連れてきたそう。いくら友達とはいえ、妻の外出中に女性を上げるなんてデリ