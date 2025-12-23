25日はクリスマスです。秋田市の洋菓子店ではクリスマスケーキ作りがピークを迎えています。秋田市広面にある多恵＆要蔵です。クリスマス用のケー作りが最盛期を迎えていて、23日は朝から10人以上のスタッフが作業を行っています。クリスマスケーキ作りは先週始まり、25日まで、系列店を含む2店舗で販売するケーキ、約1,500個を作ります。定番の生クリームやチョコクリームといった8種