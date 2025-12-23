秋田市の公設地方卸売市場で敷地内の倉庫に侵入したクマは、丸一日が経ったいまも捕獲されていません。秋田市は引き続き、捕獲用のおりに入るのを待つ方針です。22日午前11時過ぎ、秋田市外旭川にある公設地方卸売市場で、体長約1メートル20センチのクマが敷地内の運送会社の倉庫に入っていく姿を市場関係者が目撃し、警察に通報しました。秋田市は倉庫の入り口付近に捕獲用のおり1基を設置していますが、侵入から丸一日が経