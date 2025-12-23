ストライクが急反発している。２２日の取引終了後、スカイライトコンサルティング（東京都港区）とスポーツビジネス領域を中心とした業務提携契約を締結したと発表しており、材料視した買いが集まっている。今回の提携により、スポーツビジネスをはじめ成長分野で経営戦略立案からＭ＆Ａの実行、ＰＭＩまで一気通貫で支援できる体制を構築する。まずはスポーツビジネス分野で連携を深めるが、将来的には得ら