午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２４２、値下がり銘柄数は３１３、変わらずは４５銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に空運、その他製品、その他金融、医薬品、証券・商品、保険など。値下がりは非鉄金属、輸送用機器のみ。 出所：MINKABU PRESS