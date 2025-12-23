岡本硝子が３連騰し、一時前日比５５円（１９．８％）高の３３３円に買われる場面があった。この日、データセンターなどに用いられる光アイソレーターなどに使われるガラス偏光子に関し、複数の顧客との間で年間ベースでの販売契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが入っている。販売期間は２６年１月から１年間。なお、同件による２６年３月期業績への影響は業績予想に織り込み済み