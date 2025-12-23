「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日午前１１時現在で、メタプラネットが「売り予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でメタプラは５日続伸。同社はホテル事業を運営するが、近年はビットコインの保有を行うなど仮想通貨（暗号資産）分野に傾注していることで知られる。ビットコイン価格の上昇とともに今春に株価を急騰させたが、その後は下落基調が継続。足もとは下げ一