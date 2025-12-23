売れるネット広告社グループ＝物色人気化。同社は２２日の午後３時ごろ、子会社のＳＯＢＡプロジェクトが非エンジニア組織によるＡＩ開発の内製化を支援するサービス「ＳＯＢＡＶｉｂｅＦａｃｔｏｒｙ（ソーバ・バイブ・ファクトリー）」を正式に開始したと発表。これが改めて材料視されているようだ。このサービスは、非エンジニア組織がＶｉｂｅコーディング（ＡＩと人がリアルタイム