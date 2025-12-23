サントスは22日、ブラジル代表FWネイマールが内側半月板損傷により、同日午前に関節鏡手術を受けたことを発表した。手術は無事に成功し、本人の容態も良好。同日午後に退院し、理学療法士の指導の下、リハビリテーションを開始する予定となっている。ネイマールは7日に行われたブラジル1部リーグ最終節のクルゼイロ戦(○3-0)で先発フル出場し、サントスの残留に貢献した。先月に半月板を損傷しながら痛みに耐えてプレーを続