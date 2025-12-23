いわきFCは23日、ガンバ大阪から愛媛FCに期限付き移籍していたDF今野息吹(24)が完全移籍で加入すると発表した。契約期間は2028年6月30日までとなる。今野は法政大から2024年にG大阪へ加入し、同年8月から愛媛に期限付き移籍。今季もレンタルで所属し、J2リーグ戦5試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF今野息吹(こんの・いぶき)■生年月日2001年5月10日(24歳)■出身地東京都■身長/体重179cm/70kg■