RB大宮アルディージャは23日、MF谷内田哲平(24)がバリ・ユナイテッド(インドネシア)へ完全移籍することを発表した。新潟県出身の谷内田は、帝京長岡高から2020年に京都サンガF.C.へ入団。栃木SC、FC安養(韓国)への期限付き移籍を経て、今季から大宮へ加入した。今季J2リーグ戦では30試合に出場し、1ゴールを記録。また、ルヴァンカップ2試合、天皇杯1試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF谷内田哲