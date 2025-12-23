山形市によりますと、23日の午前0時30分ごろ、山形県山形市片谷地地内の路上でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 市は注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（山形市） ■クマ目撃情報など（山形市） 12月23日（火曜）午前0時30分頃大字片谷地地内の路上にてクマ1頭を目撃12月22日（月曜）午後0時03分頃大字下宝沢地内の路上にてクマ1頭を目撃12月13日（土曜）午前7時35分頃前田町地内の路上にてクマ1