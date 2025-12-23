昨夜、山形県天童市で乗用車と原付バイクが衝突する事故がありました。この事故で１０代の男性が死亡したほか別の１０代の男性が大ケガをし、１人が軽いけがをしました。 【画像】現場画像 警察や消防によりますと、きのう午後１０時ごろ天童市久野本の主要地方道山形天童線で乗用車と原付バイクが衝突したということです。 この事故で１０代の男性２人が病院に搬送されました。 このうち１人は意識がない状態で、その後死亡が