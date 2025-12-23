サッカー・フランス1部リーグのモナコは22日、日本代表MF南野拓実が左膝の前十字靱帯（じんたい）を断裂したと発表した。来年6月に開催される北中米ワールドカップ（W杯）では、日本代表の主力として活躍が期待されていたアタッカーを襲った衝撃的なニュースを、各メディアも一斉に報じている。 ■今季の残り試合は全休へ 南野は21日に行われたフランス・カップのオセール戦に先発出場した