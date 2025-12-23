23日前引けの日経平均株価は3日続伸。前日比39.73円（0.08％）高の5万442.12円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1256、値下がりは297、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはコナミＧ で、日経平均を16.04円押し上げ。次いでソニーＧ が15.88円、ＫＤＤＩ が15.04円、ＴＤＫ が15.04円、中外薬 が12.13円と続いた。 マイナス寄