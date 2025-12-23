23日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数903、値下がり銘柄数424と、値上がりが優勢だった。 個別では津田駒工業が一時ストップ高と値を飛ばした。インターライフホールディングス、フジ日本、コモ、ユニカフェ、ナフコなど67銘柄は年初来高値を更新。ＡＩストーム、シリウスビジョン、放電精密加工研究所、Ａｂａｌａｎｃｅ、テクノホライゾンは値上がり率上位に買われた。 一方、