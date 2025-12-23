23日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数374、値下がり銘柄数188と、値上がりが優勢だった。 個別ではＰｈｏｔｏｓｙｎｔｈ、ノースサンド、アイキューブドシステムズ、スタートライン、パワーエックスなど10銘柄が年初来高値を更新。売れるネット広告社グループ、ＴＯＲＩＣＯ、アクセルスペースホールディングス、クックビズ、ベルトラは値上がり率上位に買われた