23日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 54317 -44.4 43230 ２. ｉＳＴＰＸ 270522106.5 353.8 ３. 野村東証指数 23880 558.03591.0 ４. 日経Ｄインバ 1620830.95828