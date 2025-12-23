２０２５年も残すところあと８日。年の瀬が近づく中、いま気になる話題について街のみなさんにお話を聞いてきました。（急式アナウンサー）「年の瀬が迫ってまいりましたが、皆さんは大掃除どうしていますか？私は小さなところから始めています。先日、電子レンジの庫内をミカンの皮で拭くとキレイになるという話を聞いてやってみたのですが、さわやかな香りになってとっても良かったです。あなたの大掃除事情はいかがでしょ