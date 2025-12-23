片山さつき財務相は23日の閣議後の記者会見で、外国為替市場の円安進行について「ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）を反映しているとは到底思えない。投機的な動き、行き過ぎた動きには対応を取る」と述べ、けん制した。