鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられたH3ロケット8号機が残した白煙＝22日（共同通信社ヘリから）H3ロケット8号機の打ち上げ失敗について、宇宙航空研究開発機構（JAXA）関係者は23日、文部科学省宇宙開発利用部会の緊急会合で、衛星カバーの分離が起点になった可能性が高いとの見方を示した。分離時の衛星搭載部の加速度が、従来よりも大きかったという。周辺状況も含めてデータを精査し、原因究明を進める。JAXAに