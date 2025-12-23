東京国税局＝東京都中央区東京工学院専門学校などを運営する学校法人「田中育英会」（東京）の子会社に対し、東京国税局が2024年5月末までの7年間で計約6億4千万円の所得隠しを指摘していたことが23日、関係者への取材で分かった。重加算税を含め追徴税額は計約3億円とみられる。学校法人が米国に保有する不動産収益を巡っても所得隠しなどを認定した。田中育英会は取材に対し、担当者がおらず回答できないとしている。関係