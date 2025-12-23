ロシアの有力紙イズベスチヤ（電子版）は２３日未明、ウクライナでの和平に向けて米国とロシアの代表団が米フロリダで２０〜２１日に行った協議に関して、ドミトリー・ペスコフ露大統領報道官が「作業のプロセスだ」と述べ、進展を否定したと伝えた。ペスコフ氏は今回の米露協議の主な目的について、米国とウクライナ、欧州がこれまで協議してきた内容を確認することだったと説明。米露協議で「大きな進展があったのか」との質