アスレチックスが獲得を発表したマクニール＝9月（AP＝共同）米大リーグ、アスレチックスは22日、メッツから内外野を守れるマクニールをトレードで獲得したと発表した。千賀滉大のいるメッツには若手投手が移る。マクニールは2022年に首位打者を獲得し、メジャー8年目の今季は122試合に出場して打率2割4分3厘、12本塁打、54打点だった。（共同）