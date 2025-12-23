政府は23日の閣議で、アラブ首長国連邦（UAE）のムハンマド大統領を来年2月8〜10日の日程で国賓として日本に招待すると決めた。天皇陛下との会見や宮中晩さん会、高市早苗首相との会談と夕食会が予定されている。木原稔官房長官が記者会見で発表した。木原氏は「大統領訪日を通じ、包括的戦略的パートナーである両国の間で、幅広い分野の友好協力関係が深まることを期待する」と述べた。