ちょっとした思い違いが、かわいい珍場面のきっかけになった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月22日の第2試合にKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が出場。アガった際の点数申告で、符計算を誤り言い直したところ、チャーミングな表情を浮かべファンの話題をさらった。【映像】あれ？何符？「かわいい」と話題、岡田の悩み顔モデル・タレントとしても活躍する岡田は、試合中でも様々な表情を見せることで知られている。昨