米大リーグ公式サイトが２２日（日本時間２３日）、今季のバット投げベスト４０を発表し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１位に輝いた。今季の「ベストバットフリップ」に選出されたのは、５月９日（同１０日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦での“一振り”だ。１１―１１で迎えた９回１死一、二塁。変則右腕・トンプソンのスプリットを完璧に捉えると打った瞬間、大谷はバンザイをしながら、華麗にバットを放り投げた。