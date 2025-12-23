Ｊ１京都サンガがこのほど、第１回の「環境教育」を実施した。１２月９日に亀岡市立亀岡小で、ＤＦ永田倖大が４年生約６０人を対象に先生役を務めた。この取り組みについて、チームの公式ホームページでは「近年の地球温暖化による気温の上昇や自然災害の頻発など、環境課題の解決が求められています。また、Ｊリーグにおいても異常気象による試合の中止や試合観戦される方の熱中症など、サッカーを取り巻く環境にも様々な影響