巨人の荒巻悠内野手が２３日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２００万円増の年俸１２００万円でサイン（金額は推定）。この日誕生日を迎えた２３歳は「開幕１軍、開幕スタメン、１軍定着を狙って頑張りたい」と決意を新たにした。ルーキーイヤーの今季は、１軍で３１試合に出場して打率２割９分６厘、１本塁打、１打点。７月９日の中日戦（福島）で同学年の高橋宏からプロ初本塁打を放った。１１月上旬からはオースト