福岡市東区のJR鹿児島線で23日朝、人身事故があり、博多と折尾の間でおよそ2時間にわたって運転を見合わせました。警察によりますと、午前6時すぎ、福岡市東区唐原のJR鹿児島線の福工大前駅と九産大前駅の間で、小倉発・博多行きの普通列車が人をはねました。はねられた人はその場で死亡が確認されました。身元や性別などは分かっていません。 警察に対し、列車の運転士は「線路の右側に人が立っていた」と話しているということ