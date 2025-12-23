株式会社カーセブンデジフィールドは、適格消費者団体である特定非営利活動法人 消費者機構日本（COJ）に対し500万円を寄付。2025年12月11日には寄付贈呈式および意見交換会を実施し、中古車買取業界の広告適正化や消費者トラブルの構造、業界のあるべき姿について活発な議論が交わされました。 カーセブンデジフィールド「消費者機構日本（COJ）」への支援 実施日：2025年12月11日寄付金額：500万円寄付先：特定