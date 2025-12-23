滋賀県湖南市にある立志神社（りゅうしじんじゃ）にて、令和7年12月27日から令和8年1月12日まで境内ライトアップが実施されます。色鮮やかな光が本殿、鳥居、御神木を照らし、和傘の柔らかな明かりが幻想的な空間を演出。また、令和8年1月1日からは干支「うま」のカラフルな御朱印と、九州最古の八女手すき和紙を用いた限定御朱印が授与されます。 立志神社「年末年始ライトアップ・限定御朱印」 ライトアップ期間