株式会社システム ディは、提供する校務支援クラウドサービス『School Engine Web出願システム』を、2025年12月に山形県教育局へ導入。さらに、2026年2月には特別支援学校向け校務支援クラウドサービス『School Engine』の実装を予定しています。 システム ディ「School Engine」導入 導入先：山形県教育局導入サービス：・School Engine Web出願システム（2025年12月導入）・School Engine（特別支援学校向け・20