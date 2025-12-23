ネットフリックス（Netflix）シリーズ『白と黒のスプーン 〜料理階級戦争〜』（以下、『白と黒のスプーン』）シーズン2が、中国のインターネット上で違法に視聴されている情況が確認された。誠信（ソンシン）女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は23日、自身のSNSを通じて、「中国最大のレビューサイトである豆瓣には、すでに『白と黒のスプーン2』に関するレビューのページが作られており、23日午前の時点でレビューは