信州大学社会実装研究クラスター 社会基盤研究所と町田酒造株式会社は、産学連携プロジェクト「AMAMI CRAFTASTE PROJECT（アマミ クラフテイスト プロジェクト）」より、自宅で“漬けて楽しむ”新感覚のクラフトリキュールキットを共同開発。2025年12月12日(金)より、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて先行販売を開始しました。奄美大島の黒糖焼酎と島の旬のフルーツを使用し、新たな楽しみ方を提案することで地域活性