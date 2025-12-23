福島中央テレビ（日本テレビ系列）は、2026年1月24日(土)午後3時から『売上10倍さん激変生活ビフォーアフター』を全国放送。オードリー・春日俊彰と阿佐ヶ谷姉妹をMCに迎え、ちょっとした目のつけどころのアイデア1つで売上が10倍以上になった人々の激変生活に迫るドキュメントバラエティーです。 福島中央テレビ『売上10倍さん激変生活ビフォーアフター』 放送日時：2026年1月24日(土)午後3時〜午後3時55分放