東京書房は、川崎フロンターレとの来期に向けた協議を実施。現在取り組んでいる「算数ドリルサポート」の継続を確認するとともに、クラブ側から提案された新しい取り組みへの協力依頼を受けました。 東京書房「川崎フロンターレ」パートナーシップ 協議実施日：2024年（詳細日時は非公開）確認事項：算数ドリルサポートの継続、新規取り組みへの協力依頼関係期間：約20年 東京書房と川崎フロンターレの関係は