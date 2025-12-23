【新華社蘭州12月23日】中国西部の甘粛省酒泉市は太陽エネルギー資源が豊富で、優れた開発条件を持つ。同市の金塔県では2万5千枚を超えるヘリオスタット（反射鏡）からなる巨大な鏡面フィールドがリアルタイムで太陽の軌跡を追いかけ、光を高さ200メートル以上ある中央塔柱に反射させる。太陽光の照射によって生じた熱は、複数回の熱吸収と交換プロセスを経て電気エネルギーへと変換される。このような太陽熱発電所の「スーパ