〈「命は助けてやる、その代わり…」かつての仲間に捕らわれた密偵が迫られた《交換条件》とは〉から続く 粂八はかつての仲間である“カガシの菊造”一味の兵吉を見張っていたが、逆に捕らわれてしまう。粂八は命を助ける代わりに、火盗の動向を知らせることを約束させられてしまう……。【マンガ】「鬼平犯科帳」第36話〈前編〉を読む『鬼平犯科帳126』好評発売中です。（さいとう・たかを／文春コミック）