総資産2億円超の長期投資家も、最初から勝てたわけではない。バイト代50万円で始めた株が、ITバブルの追い風で一時830万円に急増。「株は簡単に儲かる」と油断した先に待っていたのは、資産を半減させる“怖すぎる落とし穴”だった。【写真】この記事の写真を見る（3枚）名古屋の長期投資家さんの新刊『2億稼げるなごちょう式低リスク超分散株投資』（高橋書店）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）