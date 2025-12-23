“フルーツネット被害者の会”と名付けられた、トイプードル5匹の動画がTikTokで話題を集めている。別々の色のフルーツネットを被り、ちょこんと並んでお座りする5匹…と思いきや、1匹だけ明らかに不機嫌そうな表情の子が。コメント欄には「黄色、ブチギレてそうな顔で可愛すぎる」「犬のこういう顔大好き」といった声が相次ぎ、“黄色ネットの子” に注目が集まっている。今回は、この動画を投稿した飼い主さん（＠chamomacomu