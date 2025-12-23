社会人野球のYBSホールディングスは22日、阪神、オリックスで活躍した小野泰己投手（31）がチームに加入したことを発表した。同投手は折尾愛真（福岡）から富士大を経て2016年ドラフト2位で阪神に入団。150キロ台後半の直球を軸に、スライダー、スプリットなど多彩な変化球を駆使し、2年目の18年には7勝をマークした。以降は救援に転向したが、右肘痛や制球難にも苦しみ、勝ち星はなし。22年に戦力外通告を受けた。23年からは