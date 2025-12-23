〈資産50万→830万円に大化けする幸運に恵まれたけど⋯「株は簡単に儲かる」と勘違いした“新米投資家の大失敗”【なぜ資産半減？】〉から続くITバブル後も続いた強気の投資は、友人の勧めと楽観に支えられていた。しかし、竹中平蔵氏の金融再生策が引き金となり、資産830万円は一気に半減。新米投資家が直面した「株は簡単ではない」現実と、そこから学んだ転機とは？名古屋の長期投資家さんの新刊『2億稼げるなごちょ