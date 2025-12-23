冬に犬を車で留守番させても大丈夫？ 犬を車の中で留守番させることについては、暑い季節の熱中症リスクを理解して避けている飼い主さんが多いと思います。 狭い車内はあっという間に温度が上がってしまうため、短時間であっても熱中症になってしまい、最悪の場合死に至るケースもあります。 そのような事実から、飼い主さんも車内の暑さについては、十分気をつけているのではないでしょうか。 では、熱中症の心配がな