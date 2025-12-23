総社市教育委員会は、30代の職員が、担当していた委員会の開催を怠った上に公文書を偽造したとして懲戒処分を下しました。 【写真を見る】教育委員会の主事（30代）を処分 児童の精密検査を自らの判断で「不要」と偽造さらに、3年間「結核感染防止対策の委員会」開催を怠る【岡山・総社市】 （総社市教委の会見）「申し訳ございませんでした」停職2か月の懲戒処分を受けたのは、総社市教育委員会教育部の30代の主事です。市