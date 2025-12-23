伊藤食品のプロフェッショナルチームが、熱い情熱で実現させた前代未聞の「12種類のサバの味噌煮缶一挙発売」。前回は発売に至るまでの日々を聞いてきましたが、今回は全商品をサバジェンヌが実食！その魅力とアレンジレシピを一挙にご紹介します。サバジェンヌが全12種類を徹底解説！では魅惑の12ラインナップを説明しよう。ともかく、こだわりはハンパなし。サバの旨みをいかした味付けのみならず、食感や風味にとことんこだわ