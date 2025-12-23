シャオミ・ジャパンは、卓上サイズの小型暖房器具「Xiaomi 卓上ヒーター」を発売した。市場想定価格は3980円。直営店のXiaomi Store各店舗や直販サイト、公式楽天市場店、Amazon、公式TikTok Shopなどで扱われる。 Xiaomi 卓上ヒーター 「Xiaomi 卓上ヒーター」は、熱源にPTCセラミックを採用し、電源を入れてから5秒以内で温風が吹き出す速暖性が特徴の卓上ヒーター