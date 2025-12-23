現地12月22日に開催されたスーペルコッパの決勝で、ナポリがボローニャとサウジアラビアのリヤドで対戦。２−０で勝利し、11シーズンぶり３度目の優勝を成し遂げた。ファイナルの舞台で抜群の存在感を示したのが、ダビド・ネーレスだ。スコアレスで迎えた39分、敵陣右サイドでスローインを受けると、敵をかわして左足を一振り。放たれた一撃は綺麗な放物線を描いて、ゴール左に吸い込まれた。 28歳FWは59分にも追加点を